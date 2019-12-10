Трамп заявив, що голова комітету з розвідки Конгресу зробив “шахрайську заяву”

Президент США Дональд Трамп заявляє, що голова комітету з розвідки нижньої палати Конгресу США Адам Шифф, який проводив розслідування щодо імпічменту, має відповісти за брехню.

Про це Трамп написав у Twitter.

«Хитрун Шифф, абсолютно корумпований політик, зробив жахливу шахрайську заяву, прочитав її перед Конгресом, сказавши, що ті слова начебто походять від мене. Він попався, був дуже збентежений, але за це шахрайство йому нічого сталося. Зрештою, йому доведеться відповісти!", - зазначив Трамп.

У вівторок Шифф виступив у Конгресі, процитувавши слова Трампа під час телефонної розмови з Президентом України Володимиром Зеленським 25 липня: «Я б хотів просити вас про послугу».

Шифф наголосив, що «дії Трампа не залишають Конгресові іншого шансу, крім оголошення імпічменту». За словами Шиффа, Трамп не розкаявся «і досі хоче отримати іноземну допомогу для свого переобрання», «його дії підривають виборчий процес».

Як повідомляв Укрінформ, у вівторок демократи в Палаті представників США висунули звинувачення президенту Дональду Трампу за двома статтями у справі про імпічмент - зловживання владою та перешкоджання роботі Конгресу США.