Прем'єр Чехії скасував візит до Естонії через стрілянину в лікарні

Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш скасував свій візит до Естонії після смертельної стрілянини в лікарні у чеському місті Острава.

Про це повідомляє Delfi.

"Сьогодні до Естонії з дводенним візитом мав прибути прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш. Через стрілянину в лікарні у місті Острава на сході Чехії його візит скасовується", - йдеться у повідомленні.

Прем'єр Естонії Юрі Ратас вже висловив своєму колезі, а також всім постраждалим та їхнім близьким, співчуття.

"Будь-який напад на мирних людей трагічний. Особливо прикро, що це сталося у лікарні, де люди найбільш беззахисні", - сказав Ратас.

Він додав, що завтра відвідає чеських військовослужбовців на базі Емарі, висловить їм співчуття і подякує за охорону повітряного простору Балтії.

Як повідомлялося, сьогодні вранці в лікарні у чеському місті Острава внаслідок стрілянини, яку вчинив невідомий, загинули шестеро людей. Пізніше стало відомо, що підозрюваний 42-річний чоловік загинув після пострілу собі в голову до прибуття поліції.