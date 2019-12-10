Радбез ООН збере позачергове засідання через ядерні випробування КНДР — ЗМІ

Рада Безпеки ООН проведе 11 грудня позачергову зустріч щодо ситуації навколо ядерної та ракетної діяльності КНДР.

Про це повідомляє Kyodo News із посиланням на джерело.

«У середу Рада Безпеки ООН на прохання Сполучених Штатів проведе відкриту дискусію щодо ядерної та ракетної діяльності Північної Кореї», - йдеться у повідомленні.

За словами співрозмовника, цей крок з боку США може стати ознакою того, що Вашингтон посилює свою позицію щодо Пхеньяна.

Як повідомляв Укрінформ, 8 грудня КНДР заявила про успішне "дуже значне випробування" на ракетному полігоні Сохе. Академія національної оборони КНДР доповіла про його результати ЦК Трудової партії Північної Кореї.