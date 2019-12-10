Трамп зустрінеться з Лавровим у Білому домі — The Hill
Укрінформ
Президент США Дональд Трамп та держсекретар Майк Помпео обговорять із міністром МЗС РФ Сергієм Лавровим стан двосторонніх відносин.
Про це The Hill заявив високопоставлений чиновник з адміністрації Білого дому.
“Президент Трамп зустрінеться з держсекретарем Майком Помпео та главою МЗС Росії Сергієм Лавровим у вівторок для обговорення стану двосторонніх відносин”, - сказав співрозмовник видання.
Очікується, що у Вашингтоні Лавров обговорить з Помпео “ряд двосторонніх та регіональних питань”.
Зазначається, що минулий візит Лаврова був у 2017 році. Після того візиту американські ЗМІ повідомили, що під час зустрічі Трампа з Лавровим і тодішнім послом РФ у США Сергієм Кисляком у Білому домі Трамп поділився з росіянами секретною інформацією.