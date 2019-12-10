Трампу сьогодні можуть висунути звинувачення за двома статтями

Демократи у Палаті представників США у вівторок, 10 грудня, планують висунути звинувачення президенту США Дональду Трампу за двома статтями у справі про імпічмент.

Про це повідомляє The Hill з посиланням на два анонімних джерела, знайомих із цим питанням.

«Голова юридичного комітету Джеррольд Надлер, голова комітету з питань розвідки Адам Шифф та інші відповідні голови комітетів очікують, що виступлять з цим повідомленням (10 грудня – ред.)», - йдеться у повідомленні.

Дві статті стосуються використання службового становища Трампа в особистих цілях та перешкоджання роботі Конгресу.

Як повідомляв Укрінформ, 5 грудня спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі доручила Надлеру підготувати офіційні звинувачення щодо Трампа.