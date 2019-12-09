Знущалися з мене: Трампу не сподобалось, як ЗМІ висвітлювали його візит на саміт НАТО
Укрінформ
Президент США Дональд Трамп розкритикував американські ЗМІ через їхню манеру висвітлення дій американського лідера на недавньому саміті НАТО.
Про це він написав у мережі Твіттер.
"Я змусив країни НАТО платити на $530 мільярдів більше щорічно, а США менше, і повернувся додому до медіа з фейковими новинами, що знущалися з мене. Не думав, що це можливо!", - написав Трамп.
I got NATO countries to pay 530 Billion Dollars a year more, and the U.S. less, and came home to a Fake News Media that mocked me. Didn’t think that was possible!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 грудня 2019 р.
Як повідомляв Укрінформ, черговий саміт НАТО відбувся у Лондоні 3-4 грудня.
Фото: The White House