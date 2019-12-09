У Данії скасували семінар НАТО через критика Трампа
Про це повідомляє Stars and Stripes.
"Данська атлантична рада заявила про скасування фінансованого американським урядом семінару про НАТО після того, як посольство США в Данії, нібито, заборонило американському науковцю, відомому критикою президента Дональда Трампа, виступати там", - йдеться в повідомленні.
У Данській атлантичній раді заявили, що, "на жаль", посол США в Данії Карла Сендс "не хотіла участі пана Стенлі Слоана" в тому випадку, якщо уряд США є "співорганізатором і спонсором заходу".
Слоан, старший науковий співробітник Атлантичної ради США, був одним з кількох запрошених ораторів на конференцію "Святкування 70-річчя НАТО", заплановану на вівторок у Палаці Фредериксберг в Копенгагені.
Ларс Бангерт Струве, глава данської Атлантичної ради, заявив з цього приводу: "Ми весь час знали, що у пана Слоана є критичний підхід до президента Дональда Трампа. Це ні для кого не секрет — особливо коли стежиш за його профілем в Twitter і Facebook. Однак організація ніколи не сумнівалася в тому, що Слоан виступить з неполітичною та об'єктивною лекцією".
Зі свого боку посольство США в Данії заявило, що запропоноване в останню хвилину "включення Слоана в конференцію не відповідає угоді, якої ми дотримувалися при наборі всіх інших спікерів".