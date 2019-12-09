У Данії скасували семінар НАТО через критика Трампа

У Данії було скасовано проведення фінансованого США заходу, присвяченого НАТО та трансатлантичним відносинам, через небажання американського посольства бачити там виступ науковця, відомого своїми антитрампівськими поглядами.

Про це повідомляє Stars and Stripes.

"Данська атлантична рада заявила про скасування фінансованого американським урядом семінару про НАТО після того, як посольство США в Данії, нібито, заборонило американському науковцю, відомому критикою президента Дональда Трампа, виступати там", - йдеться в повідомленні.

У Данській атлантичній раді заявили, що, "на жаль", посол США в Данії Карла Сендс "не хотіла участі пана Стенлі Слоана" в тому випадку, якщо уряд США є "співорганізатором і спонсором заходу".

Слоан, старший науковий співробітник Атлантичної ради США, був одним з кількох запрошених ораторів на конференцію "Святкування 70-річчя НАТО", заплановану на вівторок у Палаці Фредериксберг в Копенгагені.

Ларс Бангерт Струве, глава данської Атлантичної ради, заявив з цього приводу: "Ми весь час знали, що у пана Слоана є критичний підхід до президента Дональда Трампа. Це ні для кого не секрет — особливо коли стежиш за його профілем в Twitter і Facebook. Однак організація ніколи не сумнівалася в тому, що Слоан виступить з неполітичною та об'єктивною лекцією".

Зі свого боку посольство США в Данії заявило, що запропоноване в останню хвилину "включення Слоана в конференцію не відповідає угоді, якої ми дотримувалися при наборі всіх інших спікерів".