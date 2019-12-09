У Гаазі не вщухають заворушення: поліція затримала 19 підлітків

Поліція Нідерландів у перебігу акцій протесту, які спалахнули в Гаазі через заборону традиційного новорічного багаття, затримала дев'ятнадцять підлітків.

Про це повідомляє NOS.

“Від учорашнього дня за підпали, підготовку до них та зберігання незаконного феєрверка поліція затримала дев'ятнадцять підлітків віком від 11 до 19 років”, - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що напередодні поліція зафіксувала в Гаазі кілька пожеж. У районі Схевенінген правоохоронці затримали трьох неповнолітніх віком 11, 12 та 13 років. Ще двох хлопців, 16 і 17 років, які під сидінням скутера везли газовий балон, затримали у кварталі Дуйндорп.

Арешти відбулися і в інших районах міста у зв'язку з підпалами автівок та контейнерів зі сміттям.

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Як повідомляв Укрінформ, мешканці кількох районів Гааги вже тиждень активно протестують проти заборони традиційного новорічного багаття.

Традицію запалювати дві вежі з дерев’яних піддонів у новорічну ніч започаткували з 1990-х років - так мешканці Дуйндорпа і сусіднього Схевенінгена змагаються за найбільше багаття в Нідерландах.

Фото: regio15.nl