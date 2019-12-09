У Гаазі не вщухають заворушення: поліція затримала 19 підлітків
Про це повідомляє NOS.
“Від учорашнього дня за підпали, підготовку до них та зберігання незаконного феєрверка поліція затримала дев'ятнадцять підлітків віком від 11 до 19 років”, - ідеться у повідомленні.
Зазначається, що напередодні поліція зафіксувала в Гаазі кілька пожеж. У районі Схевенінген правоохоронці затримали трьох неповнолітніх віком 11, 12 та 13 років. Ще двох хлопців, 16 і 17 років, які під сидінням скутера везли газовий балон, затримали у кварталі Дуйндорп.
Арешти відбулися і в інших районах міста у зв'язку з підпалами автівок та контейнерів зі сміттям.
Як повідомляв Укрінформ, мешканці кількох районів Гааги вже тиждень активно протестують проти заборони традиційного новорічного багаття.
Традицію запалювати дві вежі з дерев’яних піддонів у новорічну ніч започаткували з 1990-х років - так мешканці Дуйндорпа і сусіднього Схевенінгена змагаються за найбільше багаття в Нідерландах.
Фото: regio15.nl