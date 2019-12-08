Саудівські прикордонники евакуювали до лікарні українку з судна “Serenity”
Укрінформ
Прикордонники Саудівської Аравії через погане самопочуття евакуювали на берег українку - члена екіпажу судна «Serenity», що курсувало в Червоному морі під прапором Греції.
Про це повідомляє SPA.
«Судно прикордонної служби Аль-Афлай з Джазанської області евакуювало 24-річну українську морячку», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що 6 грудня 24-річну українку евакуювали на берег, оскільки дівчина поскаржилася на сильний біль у правій частині живота.
Оскільки судно на той момент проходило біля порту Джазан, за українкою прибула саудівська берегова охорона, забравши її на морську базу принца Ахмеда бін Абдулазіза, а звідти її доставили в лікарню для обстеження.