У Мексиці сталася стрілянина біля резиденції президента, четверо загинули
Укрінформ
В результаті стрілянини біля резиденції президента Мексики в суботу загинуло чотири людини, двох поранено.
Про це повідомляє АР.
«У суботу в столиці Мексики було вбито чотири людини, всього в декількох кроках від входу в офіційну резиденцію президента», - йдеться в повідомленні.
Невідомий чоловік зайшов у двір житлового будинку біля Національного палацу і відкрив вогонь по місцевих жителях.
За словами влади, поліцейські вбили стрілка, троє людей загинуло і ще двох було поранено.
Фото: Al Jazeera