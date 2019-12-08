У Мексиці сталася стрілянина біля резиденції президента, четверо загинули

В результаті стрілянини біля резиденції президента Мексики в суботу загинуло чотири людини, двох поранено.

Про це повідомляє АР.

«У суботу в столиці Мексики було вбито чотири людини, всього в декількох кроках від входу в офіційну резиденцію президента», - йдеться в повідомленні.

Невідомий чоловік зайшов у двір житлового будинку біля Національного палацу і відкрив вогонь по місцевих жителях.

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За словами влади, поліцейські вбили стрілка, троє людей загинуло і ще двох було поранено.

Фото: Al Jazeera