Президент Ірану представив “бюджет опору” санкціям США

Президент Ірану представив “бюджет опору” санкціям США

Укрінформ
Президент Ірану Хасан Рухані представив парламенту проект «бюджету опору» санкціям США на наступний фінансовий рік.

Про це повідомляє AFP.

«У наступному році, як і в поточному році, наш бюджет - це бюджет протидії та опору санкціям (США) - ред.)», - заявив Рухані.

Він зазначив, що бюджет на майбутній фінансовий рік, який в Ірані починається з березня 2020 року, було розроблено без опори на доходи від нафти у важких умовах санкцій США, які призвели до підвищення цін на бензин, що стало причиною протестів у країні.

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У своєму виступі Рухані також оголосив про 15-відсоткове збільшення заробітної плати в державному секторі Ірану.

Нагадаємо, у травні 2018 року Дональд Трамп вивів Сполучені Штати з договору щодо іранської ядерної угоди і ввів жорсткі обмежувальні заходи, в результаті яких в Ірані виник дефіцит палива, зросли ціни на бензин, які стали причиною поточних заворушень у країні.

Минулого тижня Рухані заявив, що готовий приступити до переговорів із США, якщо Білий Дім зніме санкції з ісламської республіки.

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