Президент Ірану представив “бюджет опору” санкціям США

Президент Ірану Хасан Рухані представив парламенту проект «бюджету опору» санкціям США на наступний фінансовий рік.

Про це повідомляє AFP.

«У наступному році, як і в поточному році, наш бюджет - це бюджет протидії та опору санкціям (США) - ред.)», - заявив Рухані.

Він зазначив, що бюджет на майбутній фінансовий рік, який в Ірані починається з березня 2020 року, було розроблено без опори на доходи від нафти у важких умовах санкцій США, які призвели до підвищення цін на бензин, що стало причиною протестів у країні.

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У своєму виступі Рухані також оголосив про 15-відсоткове збільшення заробітної плати в державному секторі Ірану.

Нагадаємо, у травні 2018 року Дональд Трамп вивів Сполучені Штати з договору щодо іранської ядерної угоди і ввів жорсткі обмежувальні заходи, в результаті яких в Ірані виник дефіцит палива, зросли ціни на бензин, які стали причиною поточних заворушень у країні.

Минулого тижня Рухані заявив, що готовий приступити до переговорів із США, якщо Білий Дім зніме санкції з ісламської республіки.