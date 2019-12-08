Під час пожежі у Нью-Делі загинули 43 особи

В результаті пожежі на складській будівлі в Нью-Делі загинуло 43 людини і півсотні отримало поранення.

Про це повідомляє The Hindu.

«Щонайменше 43 людини загинуло і близько 50 отримало поранення після того, як у неділю вранці в районі Анадж Манді в Центральному Делі сталася велика пожежа», - йдеться в повідомленні.

LATEST: More than 40 people have died in a fire in one of the oldest markets in India's capital, New Delhi.



Read more: https://t.co/1bLMl8vIwe https://t.co/byEhS83VSK — Al Jazeera News (@AJENews) 8 грудня 2019 р.

Зазначається, що понад 52 особи, які опинилися в будівлі, було доставлено до лікарні.

Лікарі побоюються, що кількість загиблих може зрости.

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За словами поліції, в будівлі, де спалахнула пожежа, зберігалися шкільні сумки, пляшки та інші матеріали. Власника будівлі було заарештовано.

Причина пожежі з'ясовується.

Фото: twitter.com/AJENews