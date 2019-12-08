Під час пожежі у Нью-Делі загинули 43 особи
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Укрінформ
В результаті пожежі на складській будівлі в Нью-Делі загинуло 43 людини і півсотні отримало поранення.
Про це повідомляє The Hindu.
«Щонайменше 43 людини загинуло і близько 50 отримало поранення після того, як у неділю вранці в районі Анадж Манді в Центральному Делі сталася велика пожежа», - йдеться в повідомленні.
LATEST: More than 40 people have died in a fire in one of the oldest markets in India's capital, New Delhi.— Al Jazeera News (@AJENews) 8 грудня 2019 р.
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Зазначається, що понад 52 особи, які опинилися в будівлі, було доставлено до лікарні.
Лікарі побоюються, що кількість загиблих може зрости.
За словами поліції, в будівлі, де спалахнула пожежа, зберігалися шкільні сумки, пляшки та інші матеріали. Власника будівлі було заарештовано.
Причина пожежі з'ясовується.
Фото: twitter.com/AJENews