ВПС Ізраїлю завдали ударів по сектору Гази

Армія оборони Ізраїлю завдала авіаударів по об'єктах палестинського угруповання «Хамас» в секторі Гази.

Про це йдеться на Twitter-акаунті армії Ізраїлю.

Атака стала відповіддю на три ракети, випущені з сектора Гази по ізраїльській території за кілька годин до цього. Наголошується, що дві ракети були перехоплені в повітрі системою повітряної оборони «Залізний купол».

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"У відповідь винищувачі армії Ізраїлю і ударні вертольоти ojqyj завдали удару по декількох терористичних цілях "Хамас" в Газі",— йдеться в повідомленні.