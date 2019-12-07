Стрілянина по протестувальниках у Багдаді: вже 25 загиблих

Унаслідок стрілянини з боку невідомих осіб по протестувальниках у столиці Іраку Багдаді у ніч проти суботи загинули 25 осіб.

Про це повідомляє AP.

"Іракські чиновники заявили, що в суботу кількість жертв зросла до 25 загиблих та 130 поранених після кривавої ночі нападів з боку невідомих бойовиків на антиурядових демонстрантів у столиці", - йдеться у повідомленні.

Розстріли тривали до ранку суботи. Троє з загиблих були правоохоронцями, а решта - протестувальниками, заявили місцеві чиновники.

Ці напади стали одними з найбільш смертельних з 1 жовтня, коли тисячі іракців вийшли на вулиці, закликаючи провести масштабні політичні реформи та припинити вплив Ірану на Ірак. Сили безпеки регулярно використовують бойові набої та сльозогінний газ для розгону демонстрацій, що призводить до великих жертв.

Як повідомляв Укрінформ, антиурядові протести в Іраку почалися 1 жовтня. Вони стали наймасштабнішими протягом останніх років. Люди вийшли на вулиці, протестуючи проти корупції, безробіття, проблем у галузях освіти, медицини, комунальних послуг. Унаслідок зіткнень із силовими структурами загинули понад 400 демонстрантів.

Голова уряду Іраку Адель Абдул Махді пішов у відставку.

Фото: АА