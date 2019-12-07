Сьогодні - Міжнародний день цивільної авіації

За ініціативи ООН 7 грудня відзначається Міжнародний день цивільної авіації, який був проголошений на 51-й сесії ГА ООН 6 грудня 1996 року.

Саме цього дня у 1944 році у Чикаго була підписана Конвенція про міжнародну цивільну авіацію.

Метою Міжнародного дня цивільної авіації є інформування громадськості про внесок цивільної авіації в соціальний і економічний розвиток держав-членів ООН, а також про унікальну роль Міжнародної організації цивільної авіації (ІСАО) в об’єднанні зусиль країн у створенні високошвидкісної глобальної транспортної мережі на службі всього людства.

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Нині міжнародна мережа цивільної авіації перевозить понад 4 млрд пасажирів в рік, а сектор глобальних повітряних перевезень налічує 65,5 млн робочих місць і вносить вклад в глобальну економіку в розмірі 2,7 трл дол. США.