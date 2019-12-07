Трамп заявляє, що не користується особистим мобільним

Президент США Дональд Трамп не використовує особистий мобільний телефон, про що повідомляють ЗМІ.

Про це він написав у Twitter.

"Неправдива інформація від @CNN, що я "все ще використовую персональний мобільний телефон для дзвінків, незважаючи на неодноразові попередження щодо міркувань безпеки". Це абсолютно неправдива інформація та дезінформування. Я не користуюся особистим мобільним телефоном протягом років. Використовую лише затверджені урядом та видані мені телефони. Припиніть!", - зазначив президент США.

Fake News @CNN is reporting that I am “still using personal cell phone for calls despite repeated security warnings.” This is totally false information and reporting. I haven’t had a personal cell phone for years. Only use government approved and issued phones. Retract! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 грудня 2019 р.

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Так Дональд Трамп відповів на повідомлення CNN про те, що він використовує особистий мобільний телефон для дзвінків, незважаючи на застереження служб безпеки.

Фото: The White House