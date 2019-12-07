Трамп заявляє, що не користується особистим мобільним

Трамп заявляє, що не користується особистим мобільним

Укрінформ
Президент США Дональд Трамп не використовує особистий мобільний телефон, про що повідомляють ЗМІ.

Про це він написав у Twitter.

"Неправдива інформація від @CNN, що я "все ще використовую персональний мобільний телефон для дзвінків, незважаючи на неодноразові попередження щодо міркувань безпеки". Це абсолютно неправдива інформація та дезінформування. Я не користуюся особистим мобільним телефоном протягом років. Використовую лише затверджені урядом та видані мені телефони. Припиніть!", - зазначив президент США.

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Так Дональд Трамп відповів на повідомлення CNN про те, що він використовує особистий мобільний телефон для дзвінків, незважаючи на застереження служб безпеки.

Фото: The White House

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