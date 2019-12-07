У Секторі Гази знову сутички між ізраїльтянами та палестинцями: є постраждалі
Про це розповів речник міністерства охорони здоров’я Гази Ашраф аль-Кедра, повідомляє Xinhua.
Він додав, що серед постраждалих було десятеро дітей.
За словами очевидців, кілька палестинських демонстрантів прорізали колючий дріт вздовж кордону, а десятки інших жбурляли каміння в ізраїльських військових.
“У відповідь військові застосували сльозогінний газ та гумові кулі для розгону демонстрантів та недопущення перетину ними кордону”, - пише Xinhua.
Загалом у протесті з палестинського боку взяло участь кілька сотень учасників, які зібралися у п’яти точках вздовж кордону.
Цей мітинг став частиною щотижневого протесту під назвою “Великий марш повернення”, що регулярно відбувається вже півтора року поспіль.
“Міністерство охорони здоров’я Гази заявило про загибель з початку протестів наприкінці березня минулого року щонайменше 313 палестинців, ще понад 19 тисяч отримали поранення унаслідок застосування ізраїльтянами бойових набоїв”, - йдеться у матеріалі.