Канаду закликали долучитися до “нормандського формату”

У громадській організації “Канадська група сприяння демократії в Україні” вважають, що Канаді варто негайно долучитися до перемовин у “нормандському форматі”, аби підтримати Україну.

Про це йдеться у листі громадської організації, направленому міністру закордонних справ Канади Франсуа-Філіпу Шампаню.

“Ми закликаємо уряд Канади заповнити лідерський вакуум, негайно вживши заходів із приєднання до зустрічі у "нормадському форматі" в грудні, замінивши нормандську четвірку оттавською п’ятіркою”, - наголошується у листі.

Зазначається, що Німеччина та Франція протягом останніх місяців виявляють все більшу прихильність до Росії.

“Зважаючи на те, що об’єктивність західних партнерів України у мирному процесі викликає все більше запитань, нагальною стає потреба участі у ньому демократичної держави, не залученої безпосередньо геополітично та здатної цілісно працювати”, - йдеться у документі.

Як відомо, зустріч лідерів країн "нормандського формату" відбудеться 9 грудня у Парижі.