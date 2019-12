Стрілянина на базі ВМС у Флориді могла бути актом тероризму – CNN

Слідчі не виключають версії тероризму, повідомляє американський телеканал CNN.

"За інформацією, підтвердженою п'ятьма чиновниками Міноборони США, а також ще одним посадовцем, знайомим з матеріалами розслідування, підозрюваний нападник у сьогоднішньому інциденті на авіаоб'єкті бази ВМС у Флориді був представником Саудівської Аравії, який навчався за програмою військової підготовки", - зазначається в матеріалі.

Як підкреслюється в повідомленні, "слідчі розглядають версію, що це могло бути пов’язано з актом терору". Водночас, про висновки говорити поки зарано, зауважується в публікації.

Тим часом, за останніми даними, влада офіційно підтвердила загибель чотирьох осіб, включно з нападником, а також "велику кількість" поранених.

Розслідуванням займається ФБР, Агентство з контролю за обігом алкоголю, тютюну, вогнепальної зброї та вибухових речовин. Справа перебуває на контролі президента США.

Сам глава Білого дому висловив співчуття родинам загиблих і постраждалим та заявив, що вже обговорив ситуацію з Королем Саудівської Аравії.

"Король сказав, що саудівський народ розлючений варварським актом нападника, і що ця людина жодним чином не висловлює почуттів і поглядів саудівського народу, який з любов'ю ставиться до американського народу", - написав президент на офіційній твітер-сторінці.

....The King said that the Saudi people are greatly angered by the barbaric actions of the shooter, and that this person in no way shape or form represents the feelings of the Saudi people who love the American people.