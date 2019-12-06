Другий день протестів у Франції: не працює громадський транспорт, закриті школи
Про це повідомляє BBC.
"Щонайменше 800 000 людей протестували у четвер, повідомляється про сутички у кількох містах", - йдеться у повідомленні.
Лідери профспілок оприлюднили власну кількість страйкарів - до 1,5 мільйона людей по всій країні.
Через масові страйки у багатьох містах не працює громадський транспорт, зачинені школи й лікарні.
Повідомлялося про сутички в ряді міст, включаючи Нант, Бордо та Ренн.
Щонайменше 9 із 16 ліній метро у Парижі були закриті в годину пік, а інші працювали не на повну потужність.
В столиці та навколо неї у п'ятницю вранці було зафіксовано затори протяжністю понад 350 км. Деякі люди їхали на велосипедах та електричних скутерах, намагаючись уникнути транспортного хаосу.
Як повідомляв Укрінформ, у Франції у четвер, 5 грудня, почався загальнонаціональний страйк. Протестувальники виступають проти запропонованої урядом та підтриманої президентом країни Еммануелем Макроном пенсійної реформи. Особливо критичним стало припинення роботи метрополітену у Парижі. У страйку беруть участь представники багатьох галузей, включно із залізницею, освітою, поліцією, пожежними.
Фото: AA