Другий день протестів у Франції: не працює громадський транспорт, закриті школи

Протести у Франції проти анонсованої президентом Еммануелем Макроном пенсійної реформи тривають другий день. Сьогодні, за даними поліції, на вулиці вийшли щонайменше 800 000 людей.

Про це повідомляє BBC.

"Щонайменше 800 000 людей протестували у четвер, повідомляється про сутички у кількох містах", - йдеться у повідомленні.

Лідери профспілок оприлюднили власну кількість страйкарів - до 1,5 мільйона людей по всій країні.

Через масові страйки у багатьох містах не працює громадський транспорт, зачинені школи й лікарні.

Повідомлялося про сутички в ряді міст, включаючи Нант, Бордо та Ренн.

Щонайменше 9 із 16 ліній метро у Парижі були закриті в годину пік, а інші працювали не на повну потужність.

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В столиці та навколо неї у п'ятницю вранці було зафіксовано затори протяжністю понад 350 км. Деякі люди їхали на велосипедах та електричних скутерах, намагаючись уникнути транспортного хаосу.

Як повідомляв Укрінформ, у Франції у четвер, 5 грудня, почався загальнонаціональний страйк. Протестувальники виступають проти запропонованої урядом та підтриманої президентом країни Еммануелем Макроном пенсійної реформи. Особливо критичним стало припинення роботи метрополітену у Парижі. У страйку беруть участь представники багатьох галузей, включно із залізницею, освітою, поліцією, пожежними.

Фото: AA