США не відправлятимуть 14 тисяч військових на Близький Схід

США не відправлятимуть 14 тисяч військових на Близький Схід

Укрінформ
Глава оборонного відомства США Марк Еспер спростував попередні повідомлення про намір Сполучених Штатів після виведення військ із Сирії відправити в регіон Близького Сходу додатковий 14-тисячний контингент.

На цьому він наголосив у своїй заяві в п'ятницю, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Ми ніколи не обговорювали та не розглядали можливості відправки додаткових 14 тис. військових на Близький Схід. Повідомлення, які стверджували це, були помилковими", - зазначив Еспер.

При цьому він підкреслив, що Міноборони залишається готовим дати відповідь на будь-які дії противників США у майбутньому.

Він ще раз підкреслив: "Пентагон не розглядає можливості відправки 14 тис. військових у розпорядження CENTCOM (Центрального командування США, що відповідає за проведення операцій на Близькому та Середньому сході – ред.)".

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Таким чином, міністр оборони США спростував заяву свого заступника Джона Руда.

Під час слухань у Комітеті з питань Збройних сил Сенату США напередодні Руд заявив, що глава Пентагону розглядає можливість розгортання додаткового контингенту на Близькому Сході у відповідь на агресивну політику Ірану.

Фото: The U.S. Army

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