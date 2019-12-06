США не відправлятимуть 14 тисяч військових на Близький Схід

Глава оборонного відомства США Марк Еспер спростував попередні повідомлення про намір Сполучених Штатів після виведення військ із Сирії відправити в регіон Близького Сходу додатковий 14-тисячний контингент.

На цьому він наголосив у своїй заяві в п'ятницю, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Ми ніколи не обговорювали та не розглядали можливості відправки додаткових 14 тис. військових на Близький Схід. Повідомлення, які стверджували це, були помилковими", - зазначив Еспер.

При цьому він підкреслив, що Міноборони залишається готовим дати відповідь на будь-які дії противників США у майбутньому.

Він ще раз підкреслив: "Пентагон не розглядає можливості відправки 14 тис. військових у розпорядження CENTCOM (Центрального командування США, що відповідає за проведення операцій на Близькому та Середньому сході – ред.)".

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Таким чином, міністр оборони США спростував заяву свого заступника Джона Руда.

Під час слухань у Комітеті з питань Збройних сил Сенату США напередодні Руд заявив, що глава Пентагону розглядає можливість розгортання додаткового контингенту на Близькому Сході у відповідь на агресивну політику Ірану.

Фото: The U.S. Army