«Таємна база» російських убивць у Франції – база корупції та нахабства

Російська війна проти Заходу така ж трагіфарсова, як і сама імперія, яка досі не вийшла з 19-го століття…

Європейські та американські спецслужби викрили базу російських шпигунів у французьких Альпах, яку вони, за визначенням Le Monde «використовували для операцій в Європі».

Повідомляється, що полювання на російських агентів почалася навесні 2018 року, після отруєння Сергія Скрипаля та його доньки агентами ГРУ РФ у Великобританії.

"Le Monde" розповіла про таємну базу ГРУ на альпійському курорті

"Полювання, розпочате навесні 2018 року британськими, французькими та швейцарськими спецслужбами і їх партнерами, особливо в Сполучених Штатах, дозволило скласти список з п'ятнадцяти російських офіцерів військової розвідки. Вони всі з одного і того ж підрозділу, що спеціалізується на вбивствах, вчинених у Європі з 2014-го до кінця 2018 року ", - йдеться в повідомленні. І зазначимо: аж ніяк не збіг, що 2014-й – це рік нападу на Україну та анексії Криму, рік, коли імперія пішла «ва-банк».

У статті перераховано прізвища «грушників», які їздили до Франції або навіть жили тут впродовж цих майже п’яти років. Вони регулярно зупинялися в одному й тому ж районі, у таких містах, як Анмас, Ев'ян або Шамоні. «Для цього вони часто прилітали в Руассі або Ліон, один раз у Ніццу, та багато разів у Женеву. Вони брали напрокат машини, щоб доїхати до Верхньої Савойї», - зазначає автор.

Один з зафіксованих фігурантів прямо причетний до отруєння Сергія Скрипаля. Решта задіяні в інших «операціях» - до речі, переважно у Східній та Південній Європі - в Болгарії, Молдові, Чорногорії та інших країнах, але не у самій Франції. "Ніяких слідів діяльності цього підрозділу ГРУ у Франції досі не виявлено. Функція базового табору могла б пояснити прагнення російських спецслужб не привертати до цього місця увагу", - додали в ЗМІ.

Верхня Савойя межує зі Швейцарією та Італією

На думку французької контррозвідки регіон, який межує зі Швейцарією та Італією, послужив «резервною та матеріально-технічною базою» для спецоперацій ГРУ.

"(...) На сьогоднішній день французька, британська і швейцарська контррозвідка не виявили у Франції схованок з обладнанням, зброєю, а також місцевих співучасників", - підкреслює газета. - На кінець 2019 року, згідно з "найбільш вірогідною" гіпотезою, якої дотримується один високопоставлений співробітник французької розвідки, Верхня Савойя, як і раніше розглядається "як тилова база для всіх таємних операцій підрозділу 29155 в Європі".

Який «базовий табір», яка «матеріально-технічна база»?! Поповнити у Швейцарії запаси «Новічка» дорогою з Болгарії в Лондон?.. Подивимося на фото.

Шамоні - популярний гірський курорт

Шамоні-Мон-Блан досі був відомий як місце I Зимових олімпійських ігор – він розташований просто біля підніжжя Монблану – це центр гірськолижного, а влітку гірськовелосипедного туризму з безліччю підйомників і повною інфраструктурою для відпочинку.

Ев'ян, готель «Рояль»

Ев’ян-ле-Бен (Évian-les-Bains) - курортне місто на південному березі Женевського озера, біля підніжжя гірського масиву Шабле. Місто відоме як місце проведення міжнародних конференцій... Інтерес для туристів становлять Палац Люм'єр, історичний фунікулер, що з'єднує набережну з готелем «Рояль» на горі над містом та казино.

Анмас розташований на кордоні зі Швейцарією

Анмас (Annemasse) розташований приблизно за 8 кілометрів від Женеви. Значна частина населення там працює, бо зарплати в Швейцарії вищі, ніж у Франції. Натомість швейцарці ходять в Анмас у магазини. Тут є навіть невеличкий аеропорт для літаків туристів і ділових людей.

«Путінські соколи» просто циндрили гроші, які європейці платять Путіну за газ, а він передає своїм вбивцям, заохочуючи їх шпигунську крутизну. Чи що - справді орденоносці та герої Росії мають перечікувати між убивствами десь у промислових регіонах або шумних мегаполісах? Круті хлопці в кіно так не роблять, їхнє дозвілля - яхти та «дєвочкі». Поки шеф бореться з розбещеною Європою, захищаючи духовність. У розслідуванні не йдеться чи прикупив хтось із них альпійську нерухомість або яхту тощо з міркувань раннього виходу на пенсію – робота ж «шкідлива» і ненормована...

Підрозділ з п’яти цифр та інша нечисть

"Ці п'ятнадцять агентів прикріплені до підрозділу «29155» 161-го центру підготовки військової розвідки. Під час холодної війни центр готував прорадянських партізан для Азії, Африки та Центральній Америці. Після падіння Берлінської стіни займається вбивствами, саботажем", - пише Le Monde.

"(...) Під час свого перебування у Франції учасники підрозділу 29155 не мали контакту з іншими осередками ГРУ, такими як підрозділ 26165, що відповідає за військовий кібершпіонаж, - продовжує Le Monde. - Французька контррозвідка виявила причетність іншого підрозділу ГРУ наприкінці 2016-го і в 2017 році до операцій з комп'ютерного злому Всесвітнього антидопінгового агентства (ВАДА) в Швейцарії.

Агенти-вбивці ГРУ утримувалися і від контактів з російськими шпигунами, які діють під дипломатичним прикриттям в консульствах або посольстві РФ у Франції, пише газета. Що зовсім не дивно, оскільки в консульствах і посольстві працює інше секретне відомство РФ - Служба зовнішньої розвідки, яка вважає себе вищою кастою порівняно з «чобітьми» (ГРУ-шники - військові, СЗР - чекісти), і не виключено, що саме вони час від часу зливають інформацію про земляків, коли ті занадто плутаються під ногами.

Список їх злочинів чималий, але спробуємо…

Якщо взяти провали російських спецслужб, починаючи з 2014 року, то можна збитися з ліку. Тут і справа МН17, і спроба перевороту в Чорногорії, практично доведений до кінця замах на Скрипалів, вбивство болгарського бізнесмена Омеляна Гебрева, втручання у вибори в США і в Європі і т.д., зазначає Інформаційний спротив.

Секретний підрозділ російської розвідки займається скоординованою кампанією з дестабілізації Європи, повідомляє The New York Times з посиланням на джерела в спецслужбах чотирьох західних країн. Спробу дестабілізації в Молдові, отруєння торговця зброєю в Болгарії , спробу держперевороту в Чорногорії (та, можливо, багато інших операцій) раніше розглядали як окремі, але зараз їх оцінюють як скоординовану кампанію.

От далеко не повний список лише з найближчого минулого.

Рік тому був заарештований екс-полковник австрійської армії, повідомляє Salzburger Nachrichten. 71-річного полковника звинувачують в роботі на ГРУ з 1993 року.

У липні 2018 року Греція вислала двох російських дипломатів і заборонила в'їзд в країну ще двом росіянам, обґрунтувавши це спробами втрутитися в історичне голосування в Республіці Північна Македонія щодо зміни назви країни.

У серпні Швеція оголосила російського шпигуна персоною нон грата, а у вересні Служба безпеки поліції Норвегії заарештувала його ж, хоча згодом випустила.

У жовтні голландська влада затримали чотирьох офіцерів ГРУ, які намагалися зламати кіберсистеми Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) в Гаазі. Вони просто поставили біля її приміщення автівку із спецапаратурою і через ефір перехоплювали трафік, коли там робили експертизу у справі про отруєння Скрипаля.

У 2019 році майор бельгійської служби військової розвідки (ADIV) був звинувачений в тому, що він російський агент.

Два тижні тому, 1 листопада, президент Сербії Александер Вучич заявив, що сербські спецслужби виявили широкомасштабну розвідувальну операцію за участю росіян. Вучич доручив розслідувати повідомлення про вербування сербського офіцера військовим аташе Росії..

Теж зовсім недавно, 24 жовтня, російського шпигуна затримали в Польщі. Співробітники Агентства внутрішньої безпеки під час обшуку знайшли вогнепальну зброю, патрони, електронні носії та документи.

А 28 жовтня дипломата РФ звинуватила Болгарія. Спецпрокуратура вважає, що перший секретар посольства в Софії міг бути причетний до шпигунства повідомляє BGNews. З вересня 2018 року він таємно зустрічався з болгарськими громадянами, зокрема з високопосадовцем, який має доступ до секретної інформації Болгарії, ЄС і НАТО. За неї дипломат пропонував матеріальну винагороду.

А ще ГРУ зробило Путіну «ведмежу послугу» напередодні «нормандського саміту». МЗС Німеччини мало оголосити двох працівників посольства Росії в Берліні персонами нон грата після заяви федеральної прокуратури про причетність російської розвідки до вбивства громадянина Грузії в Берліні. (Детальніше про це в матеріалі Укрінформу).

Європейці ходять на роботу, а росіяни - на війну

Російські спецслужби - добре профінансовані та агресивні, вони відіграють центральну роль у великій політичній війні, яку Москва веде проти Заходу, пише координатор Центру європейської безпеки Празького Інституту міжнародних відносин Марк Галеотті в журналі NATO Review. У хід пущено багато різних інструментів, починаючи з дезінформації та корупції і закінчуючи дипломатією та економічним тиском...

Виникає відчуття, ніби Сергій Шойгу (міністр оборони РФ. - Ред.) і підконтрольна йому військова розвідка - це фабрика з виробництва проблем для Кремля, які потім виливаються в нові санкції, зазначає Інформаційний спротив. Але скільки б таємних операцій не зривалося, скільки б не викривалося їх деталей, скільки б агентів не висилали і яких не висували б звинувачень - Путін продовжує вірити у свої служби безпеки та розвідки.

Виступ перед співробітниками спецслужб на ювілеї ГРУ 2 листопада 2018 р. Фото: en.kremlin.ru

Він, як і раніше, покладається на них як на основні джерела для аналізу зовнішньої політики (на превеликий жаль для Міністерства закордонних справ), зазначає аналітик. Путін скористався урочистим заходом з нагоди сторіччя ГРУ в листопаді 2018 року, щоб висловити свою цілковиту підтримку «професіоналізму, особистій хоробрості і рішучості» його офіцерів...

Російські розвідслужби розбещені і корумповані. Розбещені, бо за роки правління Путіна їх бюджет і повноваження неухильно зростали. Їх фінанси залежать від того, щоб їх головний господар - Путін - вважав їх корисними. Обов'язки відомств збігаються, тому вони люто і безжально змагаються між собою, щоб повідомити Кремлю то, що він хоче почути, і це, мабуть, найнебезпечніший з усіх результатів, вважає експерт.

Водночас ця безкарність спецслужб провокують засилля корупції. Вона зачіпає навіть оперативні питання, починаючи з "розпилу" грошей, призначених для ОРДЛО, і закінчуючи коштами на засоби прослуховування.

Російські спецслужби вважають, що вони ВЖЕ знаходяться в стані війни з Заходом і діють відповідно. Натомість західні служби, які функціонують в режимі мирного часу, прагнуть уникати ризику і необдуманих дій. Точно так же, як і дипломати, і політики, коли намагаються домовлятися з країною, яка ЗАВЖДИ веде війну і який мир не потрібний. Російська імперія сторіччями жила і нині живе війною – у неї досі в пошані пріорітети XVIII-XIX століть, хоч би як трагіфарсово це не виглядало.

Перед зустріччю в Парижі важливо про це пам'ятати.

Олександр Волинський, Київ