«Таємна база» російських убивць у Франції – база корупції та нахабства
Європейські та американські спецслужби викрили базу російських шпигунів у французьких Альпах, яку вони, за визначенням Le Monde «використовували для операцій в Європі».
Повідомляється, що полювання на російських агентів почалася навесні 2018 року, після отруєння Сергія Скрипаля та його доньки агентами ГРУ РФ у Великобританії.
"Полювання, розпочате навесні 2018 року британськими, французькими та швейцарськими спецслужбами і їх партнерами, особливо в Сполучених Штатах, дозволило скласти список з п'ятнадцяти російських офіцерів військової розвідки. Вони всі з одного і того ж підрозділу, що спеціалізується на вбивствах, вчинених у Європі з 2014-го до кінця 2018 року ", - йдеться в повідомленні. І зазначимо: аж ніяк не збіг, що 2014-й – це рік нападу на Україну та анексії Криму, рік, коли імперія пішла «ва-банк».
У статті перераховано прізвища «грушників», які їздили до Франції або навіть жили тут впродовж цих майже п’яти років. Вони регулярно зупинялися в одному й тому ж районі, у таких містах, як Анмас, Ев'ян або Шамоні. «Для цього вони часто прилітали в Руассі або Ліон, один раз у Ніццу, та багато разів у Женеву. Вони брали напрокат машини, щоб доїхати до Верхньої Савойї», - зазначає автор.
Один з зафіксованих фігурантів прямо причетний до отруєння Сергія Скрипаля. Решта задіяні в інших «операціях» - до речі, переважно у Східній та Південній Європі - в Болгарії, Молдові, Чорногорії та інших країнах, але не у самій Франції. "Ніяких слідів діяльності цього підрозділу ГРУ у Франції досі не виявлено. Функція базового табору могла б пояснити прагнення російських спецслужб не привертати до цього місця увагу", - додали в ЗМІ.
На думку французької контррозвідки регіон, який межує зі Швейцарією та Італією, послужив «резервною та матеріально-технічною базою» для спецоперацій ГРУ.
"(...) На сьогоднішній день французька, британська і швейцарська контррозвідка не виявили у Франції схованок з обладнанням, зброєю, а також місцевих співучасників", - підкреслює газета. - На кінець 2019 року, згідно з "найбільш вірогідною" гіпотезою, якої дотримується один високопоставлений співробітник французької розвідки, Верхня Савойя, як і раніше розглядається "як тилова база для всіх таємних операцій підрозділу 29155 в Європі".
Який «базовий табір», яка «матеріально-технічна база»?! Поповнити у Швейцарії запаси «Новічка» дорогою з Болгарії в Лондон?.. Подивимося на фото.
Шамоні-Мон-Блан досі був відомий як місце I Зимових олімпійських ігор – він розташований просто біля підніжжя Монблану – це центр гірськолижного, а влітку гірськовелосипедного туризму з безліччю підйомників і повною інфраструктурою для відпочинку.
Ев’ян-ле-Бен (Évian-les-Bains) - курортне місто на південному березі Женевського озера, біля підніжжя гірського масиву Шабле. Місто відоме як місце проведення міжнародних конференцій... Інтерес для туристів становлять Палац Люм'єр, історичний фунікулер, що з'єднує набережну з готелем «Рояль» на горі над містом та казино.
Анмас (Annemasse) розташований приблизно за 8 кілометрів від Женеви. Значна частина населення там працює, бо зарплати в Швейцарії вищі, ніж у Франції. Натомість швейцарці ходять в Анмас у магазини. Тут є навіть невеличкий аеропорт для літаків туристів і ділових людей.
«Путінські соколи» просто циндрили гроші, які європейці платять Путіну за газ, а він передає своїм вбивцям, заохочуючи їх шпигунську крутизну. Чи що - справді орденоносці та герої Росії мають перечікувати між убивствами десь у промислових регіонах або шумних мегаполісах? Круті хлопці в кіно так не роблять, їхнє дозвілля - яхти та «дєвочкі». Поки шеф бореться з розбещеною Європою, захищаючи духовність. У розслідуванні не йдеться чи прикупив хтось із них альпійську нерухомість або яхту тощо з міркувань раннього виходу на пенсію – робота ж «шкідлива» і ненормована...
Підрозділ з п’яти цифр та інша нечисть
"Ці п'ятнадцять агентів прикріплені до підрозділу «29155» 161-го центру підготовки військової розвідки. Під час холодної війни центр готував прорадянських партізан для Азії, Африки та Центральній Америці. Після падіння Берлінської стіни займається вбивствами, саботажем", - пише Le Monde.
"(...) Під час свого перебування у Франції учасники підрозділу 29155 не мали контакту з іншими осередками ГРУ, такими як підрозділ 26165, що відповідає за військовий кібершпіонаж, - продовжує Le Monde. - Французька контррозвідка виявила причетність іншого підрозділу ГРУ наприкінці 2016-го і в 2017 році до операцій з комп'ютерного злому Всесвітнього антидопінгового агентства (ВАДА) в Швейцарії.
Агенти-вбивці ГРУ утримувалися і від контактів з російськими шпигунами, які діють під дипломатичним прикриттям в консульствах або посольстві РФ у Франції, пише газета. Що зовсім не дивно, оскільки в консульствах і посольстві працює інше секретне відомство РФ - Служба зовнішньої розвідки, яка вважає себе вищою кастою порівняно з «чобітьми» (ГРУ-шники - військові, СЗР - чекісти), і не виключено, що саме вони час від часу зливають інформацію про земляків, коли ті занадто плутаються під ногами.
Список їх злочинів чималий, але спробуємо…
Якщо взяти провали російських спецслужб, починаючи з 2014 року, то можна збитися з ліку. Тут і справа МН17, і спроба перевороту в Чорногорії, практично доведений до кінця замах на Скрипалів, вбивство болгарського бізнесмена Омеляна Гебрева, втручання у вибори в США і в Європі і т.д., зазначає Інформаційний спротив.
Секретний підрозділ російської розвідки займається скоординованою кампанією з дестабілізації Європи, повідомляє The New York Times з посиланням на джерела в спецслужбах чотирьох західних країн. Спробу дестабілізації в Молдові, отруєння торговця зброєю в Болгарії , спробу держперевороту в Чорногорії (та, можливо, багато інших операцій) раніше розглядали як окремі, але зараз їх оцінюють як скоординовану кампанію.
От далеко не повний список лише з найближчого минулого.
- Рік тому був заарештований екс-полковник австрійської армії, повідомляє Salzburger Nachrichten. 71-річного полковника звинувачують в роботі на ГРУ з 1993 року.
- У липні 2018 року Греція вислала двох російських дипломатів і заборонила в'їзд в країну ще двом росіянам, обґрунтувавши це спробами втрутитися в історичне голосування в Республіці Північна Македонія щодо зміни назви країни.
- У серпні Швеція оголосила російського шпигуна персоною нон грата, а у вересні Служба безпеки поліції Норвегії заарештувала його ж, хоча згодом випустила.
- У жовтні голландська влада затримали чотирьох офіцерів ГРУ, які намагалися зламати кіберсистеми Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) в Гаазі. Вони просто поставили біля її приміщення автівку із спецапаратурою і через ефір перехоплювали трафік, коли там робили експертизу у справі про отруєння Скрипаля.
- У 2019 році майор бельгійської служби військової розвідки (ADIV) був звинувачений в тому, що він російський агент.
- Два тижні тому, 1 листопада, президент Сербії Александер Вучич заявив, що сербські спецслужби виявили широкомасштабну розвідувальну операцію за участю росіян. Вучич доручив розслідувати повідомлення про вербування сербського офіцера військовим аташе Росії..
- Теж зовсім недавно, 24 жовтня, російського шпигуна затримали в Польщі. Співробітники Агентства внутрішньої безпеки під час обшуку знайшли вогнепальну зброю, патрони, електронні носії та документи.
- А 28 жовтня дипломата РФ звинуватила Болгарія. Спецпрокуратура вважає, що перший секретар посольства в Софії міг бути причетний до шпигунства повідомляє BGNews. З вересня 2018 року він таємно зустрічався з болгарськими громадянами, зокрема з високопосадовцем, який має доступ до секретної інформації Болгарії, ЄС і НАТО. За неї дипломат пропонував матеріальну винагороду.
- А ще ГРУ зробило Путіну «ведмежу послугу» напередодні «нормандського саміту». МЗС Німеччини мало оголосити двох працівників посольства Росії в Берліні персонами нон грата після заяви федеральної прокуратури про причетність російської розвідки до вбивства громадянина Грузії в Берліні. (Детальніше про це в матеріалі Укрінформу).
Європейці ходять на роботу, а росіяни - на війну
Російські спецслужби - добре профінансовані та агресивні, вони відіграють центральну роль у великій політичній війні, яку Москва веде проти Заходу, пише координатор Центру європейської безпеки Празького Інституту міжнародних відносин Марк Галеотті в журналі NATO Review. У хід пущено багато різних інструментів, починаючи з дезінформації та корупції і закінчуючи дипломатією та економічним тиском...
Виникає відчуття, ніби Сергій Шойгу (міністр оборони РФ. - Ред.) і підконтрольна йому військова розвідка - це фабрика з виробництва проблем для Кремля, які потім виливаються в нові санкції, зазначає Інформаційний спротив. Але скільки б таємних операцій не зривалося, скільки б не викривалося їх деталей, скільки б агентів не висилали і яких не висували б звинувачень - Путін продовжує вірити у свої служби безпеки та розвідки.
Він, як і раніше, покладається на них як на основні джерела для аналізу зовнішньої політики (на превеликий жаль для Міністерства закордонних справ), зазначає аналітик. Путін скористався урочистим заходом з нагоди сторіччя ГРУ в листопаді 2018 року, щоб висловити свою цілковиту підтримку «професіоналізму, особистій хоробрості і рішучості» його офіцерів...
Російські розвідслужби розбещені і корумповані. Розбещені, бо за роки правління Путіна їх бюджет і повноваження неухильно зростали. Їх фінанси залежать від того, щоб їх головний господар - Путін - вважав їх корисними. Обов'язки відомств збігаються, тому вони люто і безжально змагаються між собою, щоб повідомити Кремлю то, що він хоче почути, і це, мабуть, найнебезпечніший з усіх результатів, вважає експерт.
Водночас ця безкарність спецслужб провокують засилля корупції. Вона зачіпає навіть оперативні питання, починаючи з "розпилу" грошей, призначених для ОРДЛО, і закінчуючи коштами на засоби прослуховування.
Російські спецслужби вважають, що вони ВЖЕ знаходяться в стані війни з Заходом і діють відповідно. Натомість західні служби, які функціонують в режимі мирного часу, прагнуть уникати ризику і необдуманих дій. Точно так же, як і дипломати, і політики, коли намагаються домовлятися з країною, яка ЗАВЖДИ веде війну і який мир не потрібний. Російська імперія сторіччями жила і нині живе війною – у неї досі в пошані пріорітети XVIII-XIX століть, хоч би як трагіфарсово це не виглядало.
Перед зустріччю в Парижі важливо про це пам'ятати.
Олександр Волинський, Київ