Блумберг підтримує ідею імпічменту Трампа

Колишній мер Нью-Йорка та кандидат в президенти США від Демократичної партії Майкл Блумберг вважає, що президент Дональд Трамп повинен бути підданий імпічменту.

Про це він заявив в інтерв’ю CBS News.

На запитання ведучої Гейл Кінг про те, чи вважає він, що Трамп має бути підданий імпічменту, Блумберг відповів: "Я думаю, що це дуже серйозна річ, і я був раніше проти цього, але після перегляду всіх доказів я думаю, що так. Сумно, але так", - сказав Блумберг.

За його словами, глава Білого дому не розуміє, що є обраною виборцями посадовою особою.

Читайте також: Трамп просить Верховний суд заблокувати передачу його податкових декларацій Конгресу

"Він, здається, не розуміє, що є виборною посадовою особою, чия робота полягає в тому, щоб працювати для суспільства, а не для себе", - наголосив Блумберг.

Як повідомлялося, 4 грудня Юридичний комітет Палати представників розпочав нову фазу розслідування з імпічменту президента США Дональда Трампа, провівши перші слухання після завершення допитів свідків за справою. Демократи, які мають більшість у нижній палаті, розглядають можливість винесення ряду офіційних звинувачень проти президента Трампа – від зловживання владою, підкупу, а також обструкції правосуддю.

Спікер Палати представників США демократка Ненсі Пелосі виступила із публічним закликом до глави Юридичного комітету Джеррі Надлера сформувати "статті з імпічменту", які стануть офіційним обвинувальним актом президента США.