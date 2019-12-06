ЗМІ дізналися про таємну зустріч Помпео з донорами Республіканської партії в Лондоні

Держсекретар США Майк Помпео під час візиту у Лондон на саміт НАТО провів таємну зустріч із консервативною групою, в тому числі з кількома донорами Республіканської партії.

Про це повідомляє CNN, посилаючись на копію запрошення на зустріч, яке опинилося в розпорядженні телеканалу.

«Захід, організований фондом Hamilton Society, проходив у готелі, де зупинився Помпео (під час візиту на саміт НАТО – ред.)», - йдеться у публікації.

Зазначається, що учасникам зустрічі не дозволили пронести до зали телефони, аби коментарі Помпео не були записані.

За словами одного з присутніх учасників зустрічі, Помпео був "дуже говірким, невимушеним і цікавим".

Видання пише, що зустріч пройшла на тлі припущень про те, що чинний держсекретар США може балотуватися в Сенат від рідного штату Канзас.