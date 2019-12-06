Джон Керрі підтримав Джо Байдена на виборах президента США
Про Керрі заявив у четвер, повідомляє "Голос Америки".
"Я ніколи не бачив, щоби світ так сильно потребував людини, що з першого дня зможе взятися до вкрай складної справи – відновлення миру, вщент розколотого Дональдом Трампом", - заявив колишній глава Держдепартаменту США.
Паралельно, президентська кампанія Джо Байдена почала акцентувати увагу на непослідовності Дональда Трампа як головнокомандувача та глави Білого дому. У цьому зв'язку в Інтернеті поширюється політична реклама з відео, де інші світові лідери висміюють Трампа під час прийому в Букінгемському палаці.
"Наступному президенту дістанеться світ у стані повного безладу", - заявив у цьому зв'язку сам Байден.
Нагадаємо: голосування на виборах президента США відбудуться в листопаді 2020 року. Джо Байден наразі лідирує в більшості рейтингів всередині Демократичної партії США.
Фото: АР