Джон Керрі підтримав Джо Байдена на виборах президента США

Державний секретар США часів адміністрації Обами, Джон Керрі, публічно виступив на підтримку ексвіцепрезидента Джо Байдена на виборах глави держави – як політика з великим досвідом у міжнародних справах.

Про Керрі заявив у четвер, повідомляє "Голос Америки".

"Я ніколи не бачив, щоби світ так сильно потребував людини, що з першого дня зможе взятися до вкрай складної справи – відновлення миру, вщент розколотого Дональдом Трампом", - заявив колишній глава Держдепартаменту США.

Паралельно, президентська кампанія Джо Байдена почала акцентувати увагу на непослідовності Дональда Трампа як головнокомандувача та глави Білого дому. У цьому зв'язку в Інтернеті поширюється політична реклама з відео, де інші світові лідери висміюють Трампа під час прийому в Букінгемському палаці.

"Наступному президенту дістанеться світ у стані повного безладу", - заявив у цьому зв'язку сам Байден.

Нагадаємо: голосування на виборах президента США відбудуться в листопаді 2020 року. Джо Байден наразі лідирує в більшості рейтингів всередині Демократичної партії США.

Фото: АР