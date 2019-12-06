Джон Керрі підтримав Джо Байдена на виборах президента США

Джон Керрі підтримав Джо Байдена на виборах президента США

Укрінформ
Державний секретар США часів адміністрації Обами, Джон Керрі, публічно виступив на підтримку ексвіцепрезидента Джо Байдена на виборах глави держави – як політика з великим досвідом у міжнародних справах.

Про Керрі заявив у четвер, повідомляє "Голос Америки".

"Я ніколи не бачив, щоби світ так сильно потребував людини, що з першого дня зможе взятися до вкрай складної справи – відновлення миру, вщент розколотого Дональдом Трампом", - заявив колишній глава Держдепартаменту США.

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Паралельно, президентська кампанія Джо Байдена почала акцентувати увагу на непослідовності Дональда Трампа як головнокомандувача та глави Білого дому. У цьому зв'язку в Інтернеті поширюється політична реклама з відео, де інші світові лідери висміюють Трампа під час прийому в Букінгемському палаці.

"Наступному президенту дістанеться світ у стані повного безладу", - заявив у цьому зв'язку сам Байден.

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Нагадаємо: голосування на виборах президента США відбудуться в листопаді 2020 року. Джо Байден наразі лідирує в більшості рейтингів всередині Демократичної партії США.

Фото: АР

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