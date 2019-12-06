У Боснії призначили нового прем'єр-міністра

Парламент Боснії і Герцеговини призначив Зорана Тегельтію новим прем'єр-міністром країни.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

"Майже через 14 місяців після загальних виборів у Боснії та Герцеговині нарешті з'явився новий прем'єр-міністр", - йдеться в повідомленні.

Парламент країни 28 голосами з 42 підтримав кандидатуру Зорана Тегельтія на пост глави уряду.

"Ми будемо зобов'язані віддано працювати, щоб надолужити згаяний час. Ми повинні розблокувати процеси в уряді та парламенті, прийняти бюджет на наступний рік і відновити заморожені інвестиції", - заявив Тегельтія в парламенті, визначивши пріоритети свого уряду.

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Тегельтія є членом правлячого Альянсу незалежних соціал-демократів боснійських сербів, він був висунутий лідером партії Мілорадом Додіком, який також є сербським членом президії Боснії та Герцеговини.