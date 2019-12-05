Наступна зустріч щодо Сирії відбудеться в лютому в Стамбулі – Ердоган
Про це повідомив Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, передає кореспондент Укрінформу в Туреччині.
"Всі чотири лідери домовилися зустрічатися щонайменше раз на рік… Наступна зустріч відбудеться в Стамбулі в лютому", - сказав Ердоган після зустрічі з Макроном, Меркель та Джонсоном, що відбулась в Лондоні.
Ердоган передав своїми словами про що саме говорили лідери під час зустрічі, зокрема він наголосив на тому, що Туреччина на разі не має наміру виводи з Сирії свої війська, оскільки країна має 911 км сухопутного кордону і ситуація в Сирії має прямий вплив на безпекову ситуацію в Туреччині.
Канцлер Німеччини Ангела Меркель і прем'єр-міністр Великої Британії Джонсон заявили, що чотиристороння зустріч може стати початком тривалого дискусійного процесу.
Як відомо, США завершили виведення військ з території північного сходу Сирії, залишивши на позиціях близько 600 військових.
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