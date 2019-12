Країни ЄС звинуватили Іран у створенні несумісних із ядерною угодою ракет

Про це йдеться у листі, направленому послами трьох європейських країн в ООН, передає BBC.

У документі зазначено, що Іран провів випробування ракети типу Шахаб-3, «оснащеної маневреною боєголовкою», яка може нести ядерний заряд.

Така діяльність "несумісна" з ядерною угодою, укладеною у 2015 році з Іраном в обмін на зняття санкцій.

В Ірані, у свою чергу, заперечують створення ракет, які можуть нести ядерний заряд. Міністр закордонних справ країни Мухаммед Джавад Заріф написав в Twitter, що цец лист - "відчайдушна брехня" європейських держав, які не в змозі виконати мінімум своїх зобов'язань щодо ядерної угоди.

Latest E3 letter to UNSG on missiles is a desperate falsehood to cover up their miserable incompetence in fulfilling bare minimum of their own #JCPOA obligations



If E3 want a modicum of global credibility, they can begin by exerting sovereignty rather than bowing to US bullying. pic.twitter.com/QtfZFnLpO5