Країни ЄС звинуватили Іран у створенні несумісних із ядерною угодою ракет
Про це йдеться у листі, направленому послами трьох європейських країн в ООН, передає BBC.
У документі зазначено, що Іран провів випробування ракети типу Шахаб-3, «оснащеної маневреною боєголовкою», яка може нести ядерний заряд.
Така діяльність "несумісна" з ядерною угодою, укладеною у 2015 році з Іраном в обмін на зняття санкцій.
В Ірані, у свою чергу, заперечують створення ракет, які можуть нести ядерний заряд. Міністр закордонних справ країни Мухаммед Джавад Заріф написав в Twitter, що цец лист - "відчайдушна брехня" європейських держав, які не в змозі виконати мінімум своїх зобов'язань щодо ядерної угоди.
Latest E3 letter to UNSG on missiles is a desperate falsehood to cover up their miserable incompetence in fulfilling bare minimum of their own #JCPOA obligations— Javad Zarif (@JZarif) December 5, 2019
If E3 want a modicum of global credibility, they can begin by exerting sovereignty rather than bowing to US bullying. pic.twitter.com/QtfZFnLpO5
Нагадаємо: нарощування Іраном зброї відбувається після того, як США відновили свою військову присутність на Близькому Сході, щоб протистояти загрозам американським інтересам, включаючи напади на нафтові танкери.
Ракети можуть не тільки бути загрозою для американських військових, але і для партнерів і союзників Америки, вважає розвідка США.