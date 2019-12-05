Президент Азербайджану розпустив парламент і призначив позачергові вибори

Президент Азербайджану Ільхам Алієв розпустив парламент (Міллі Меджліс) і призначив дату позачергових парламентських виборів.

Про це повідомляє Trend.

"Президент Азербайджану Ільхам Алієв у четвер підписав розпорядження про розпуск Міллі Меджлісу (парламенту) Азербайджану п'ятого скликання", - йдеться у повідомленні.

Крім того, згідно з документом, позачергові парламентські вибори в Азербайджані пройдуть 9 лютого 2020 року.

Як повідомляв Укрінформ, парламент Азербайджану в понеділок, 2 грудня, ухвалив рішення про власний розпуск та звернення до президента країни Ільхама Алієва про проведення в країні позачергових парламентських виборів.

Проект звернення був виставлений на голосування і ухвалений 99 голосами.

У парламенті Азербайджану - 125 депутатів, обраних за мажоритарною системою. У нинішньому скликанні засідають 69 депутатів від правлячої партії.

Фото: pikture-alliance/dpa