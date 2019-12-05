Меланія Трамп розкритикувала каламбур про її сина під час слухань у справі імпічменту

Перша леді США Меланія Трамп розкритикувала експерта з правових питань Памелу Карлан через гру слів, пов’язану з ім’ям її 13-річного сина Беррона Трампа, яку та допустила під час слухань в юридичному комітеті Палати представників США.

Про це повідомляє Independent.

Як зазначається, під час слухань професор права зі Стенфордської правничої школи Памела Карлан, яка виступила як свідок на слуханнях щодо імпічменту президента Дональда Трампа в юридичному комітеті Палати представників, заявила: "Всупереч тому, що сказав президент Трамп, стаття друга (Конституції США) не дає йому повноважень робити все, що завгодно. Наведу вам один приклад, який показує різницю між ним і королем, а саме: конституція говорить, що не може бути титулів і знаті. Хоча президент може назвати свого сина Берроном, він не може зробити його бароном".

Англійською мовою ім’я сина Трампа пишеться, як “Barron”, а слово барон - “baron”.

Гра слів спровокувала посмішки в залі слухань, однак викликала критику у Меланії Трамп.

“Неповнолітня дитина заслуговує на приватне життя, і його не слід вплутувати в політику. Памело Карлан, вам має бути соромно за ваше дуже зле і явно упереджене публічне хуліганство і використання дитини для цього”, - написала дружина президента США у Twitter.

Віце-резидент США Майк Пенс також відреагував на висловлювання Карлан: "Я щойно чув на слуханнях сьогодні, що один із свідків демократів фактично використав 13-річного сина президента та Першої леді для виправдання їхнього партизанського імпічменту. Демократам має бути соромно. Досить".

Пізніше пані Карлан вибачилася за свої слова, визнавши, що неправильно згадувати дитину в дебатах. Вона додала: "Я хочу, щоб президент вибачився, очевидно, за те, що він зробив, це неправильно, але я шкодую, що сказала це (про Беррона Трампа — ред.)".

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Як повідомлялося, 4 грудня юридичний комітет Палати представників США розпочав слухання щодо конституційних підстав для імпічменту президента Трампа. Комітет має ухвалити, чи рекомендувати Палаті представників розгляд відповідних статей обвинувачення для оголошення імпічменту президенту США.

25 вересня Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між президентами США і України, через яку в США розпочали процедуру імпічменту, оскільки з тексту розмови випливає, що Трамп тиснув на Зеленського, переконуючи розпочати в Україні розслідування проти сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.