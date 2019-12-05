У Британії автомобіль збив на смерть російського олігарха - ЗМІ

Російський бізнесмен Дмитро Обретецький загинув у графстві Сюррей, що на півдні Англії, після того як його збив автомобіль.

Про це повідомляє The Sun.

“Російський магнат, який проживав у Британії, загинув після того як його під час прогулянки з собакою збив автомобіль”, - йдеться у повідомленні.

Видання додає, що автомобіль збив Обретецького ще 25 листопада, а помер він у лікарні через п’ять днів. Проте, про смерть росіянина стало відомо лише зараз. У британській поліції не називають ім'я загиблого, проте, за даними російських ЗМІ йдеться саме про Обретецького.

За словами давнього друга загиблого російського бізнесмена Павла Боровкова, не можна виключати версію, що інцидент стався не випадково.

Також видання підкреслює, що у Британії за останні роки кілька росіян загинули за загадкових обставин.

Так, у 2006 році у Лондоні колишнього співробіника ФСБ РФ Олександра Литвиненка отруїли радіоактивною речовиною полоній-210. Литвиненко був Бориса Березовського, який у 2013 році помер у Беркшері за невідомих обставин.

У 2012 році під час пробіжки в Сюррей помер російський бізнесмен Олександр Перепелічний. Його вважають одним із ключових свідків у справі Сергія Магнітського, який виявив велике розкрадання грошей з бюджету РФ.