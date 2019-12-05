Вибух газу в Польщі: рятувальники дістали з-під завалів вісім тіл

Польські рятувальники витягнули з-під завалів зруйнованого вибухом газу будинку у курортному місті Щирк на півдні Польщі вісім тіл загиблих.

Про виявлення останніх двох тіл осіб, які на момент вибуху перебували у будинку, розповів воєвода Сілезького воєводства Ярослав Вєчорек, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Виявлено чергові дві жертви вибуху газу. Загалом у результаті вибуху загинули вісім осіб", - заявив Вєчорек.

За його словами, серед загиблих - четверо дорослих та четверо дітей.

Як повідомлялося, вибух газу стався у триповерховому приватному будинку, де проживали дві сім’ї, приблизно о 19:30 за київським часом. Загалом у будинку мешкали дев’ять осіб, але на момент вибуху однієї з них не було вдома. Решта мешканців будинку загинули.

У рятувальній операції, що тривала з моменту трагедії, взяли участь щонайменше 200 пожежників.

Польська газова компанія (PSG) повідомила, що ймовірною причиною вибуху газу стало ушкодження газопроводу під час виконання ремонтних робіт однією з місцевих фірм. Ремонтні роботи не стосувалися газопостачання і не виконувалися на замовлення PSG. У компанії створено відповідну комісію, яка з’ясує точну причину вибуху газу.

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У результаті вибуху газу від постачання блакитного палива у місті відрізано кількасот осіб. Для забезпечення теплом місцевих жителів в умовах зимового часу до міста найближчим часом буде доставлено цистерну із зрідженим газом.

Слідство у справі вибуху газу у Щирку веде окружна прокуратура у місті Бєльско-Бяла.

Cвої співчуття сім’ям загиблим висловив президент Польщі Анджей Дуда. Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький запевнив, що буде докладено максимальних зусиль, щоб надати підтримку усім постраждалим і ліквідувати причини трагедії.

Фото: wiadomosci.onet.pl