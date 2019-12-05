США вивели військових з північного сходу Сирії

США завершили виведення військ з території північного сходу Сирії, залишивши на позиціях близько 600 військових.

Про це заявив глава Пентагону Марк Еспер в інтерв’ю ЗМІ, повідомляє Daily Sabah.

"(Кількість військових - ред.) залишиться відносно статичною близько цієї цифри (600 військових - ред.). Але якщо ми побачимо, що щось відбувається, я можу трохи посилити присутність", - сказав міністр оборони США.

Як зазначається, з моменту заяви президента США Дональда Трампа про виведення військ з Сирії американський контингент в країні скоротився приблизно на 40% із 1000 військовослужбовців.

За словами Еспера, він також не виключає можливості подальшого зниження рівня присутності американських військ у Сирії, якщо європейські союзники зроблять свій внесок в сирійську місію.

"Коаліція знову багато про це говорить. Ми могли бачити, що деякі союзники хочуть відправити свої війська… Якщо країна-союзник, член НАТО, вирішить відправити 50 осіб, я можу скоротити нашу кількість на 50 осіб", - додав він.

Як повідомляв Укрінформ, у жовтні після телефонної розмови з турецьким лідером Реджепом Ердоганом президент США Дональд Трамп віддав наказ вивести американський контингент з півночі Сирії. Відразу після цього Туреччина почала масштабний наступ на сирійських курдів, які впродовж останніх років були союзниками Сполучених Штатів.