Пентагон не виключає агресивних дій з боку Ірану

У Пентагоні заявили, що не виключають агресивних дій з боку Ірану.

Про це повідомляє Gulf Today.

"Ми продовжуємо знаходити ознаки. І з очевидних причин я не буду вдаватися в деталі, але існує ймовірність потенційної агресії Ірану", - заявив міністр оборони США Джон Руд.

Слова Руда з'явилися на тлі зростаючої напруженості між двома країнами.

"Ми надіслали іранському уряду дуже чіткі та недвозначні сигнали про можливі наслідки такої агресії", - повідомив Руд.

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Нагадаємо: у травні 2018 року Дональд Трамп вивів Сполучені Штати з договору щодо іранської ядерної угоди та запровадив жорсткі обмежувальні заходи, в результаті яких в Ірані виник дефіцит палива, зросли ціни на бензин, що стало причиною поточних заворушень у країні.

Президент Ірану Хассан Рухані заявив, що готовий розпочати переговори із США, якщо Білий дім зніме санкції з ісламської республіки.