Вже другий літак Трюдо вийшов з ладу

Військовий літак, на якому прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо мав повернутися з Великої Британії, вийшов з ладу у Лондоні.

Про це повідомляє канадський суспільний мовник CBC News.

Зазначається, що виявлена під час періодичного огляду поломка двигуна літака Збройних сил Канади СС-150 Polaris, на якому Трюдо прилетів до Лондона, змусила військових негайно припинити його експлуатацію.

"Інший літак тієї само моделі прибув до Лондона, аби доставити делегацію на чолі із прем’єр-міністром Трюдо назад до Канади по завершенні саміту лідерів країн-членів НАТО", - заявили у Збройних силах.

Читайте також: Літак Трюдо зіштовхнувся з автобусом в аеропорту

Раніше стало відомо, що основний пасажирський літак Трюдо потрапив у Канаді в аварію та був виведений з ладу щонайменше до серпня наступного року. Під час буксирування літака на військовій базі у Трентоні, він зачепив стіну ангара, внаслідок чого значні пошкодження отримав ніс та праве крило.

Експерти із компанії Airbus дійшли висновку, що відремонтувати літак вдасться не раніше серпня наступного року.

У Збройних силах, які забезпечують транспортування глави уряду, запевнили, що готові й надалі безперебійно виконувати це завдання, однак прем’єр-міністру доведеться щоразу використовувати інший літак.

Фото: Chris Rands/CBC News