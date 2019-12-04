Вже другий літак Трюдо вийшов з ладу
Про це повідомляє канадський суспільний мовник CBC News.
Зазначається, що виявлена під час періодичного огляду поломка двигуна літака Збройних сил Канади СС-150 Polaris, на якому Трюдо прилетів до Лондона, змусила військових негайно припинити його експлуатацію.
"Інший літак тієї само моделі прибув до Лондона, аби доставити делегацію на чолі із прем’єр-міністром Трюдо назад до Канади по завершенні саміту лідерів країн-членів НАТО", - заявили у Збройних силах.
Раніше стало відомо, що основний пасажирський літак Трюдо потрапив у Канаді в аварію та був виведений з ладу щонайменше до серпня наступного року. Під час буксирування літака на військовій базі у Трентоні, він зачепив стіну ангара, внаслідок чого значні пошкодження отримав ніс та праве крило.
Експерти із компанії Airbus дійшли висновку, що відремонтувати літак вдасться не раніше серпня наступного року.
У Збройних силах, які забезпечують транспортування глави уряду, запевнили, що готові й надалі безперебійно виконувати це завдання, однак прем’єр-міністру доведеться щоразу використовувати інший літак.
Фото: Chris Rands/CBC News