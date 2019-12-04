Німеччина не підтримує пропозицію Путіна щодо ракетного мораторію – Меркель

Канцлер ФРН Ангела Меркель не вважає за потрібне приймати пропозицію Москви щодо мораторію на розміщення ракет середньої та малої дальності.

Про це вона заявила, коментуючи результати саміту НАТО в Лондоні, повідомляє Укрінформ.

«Я думаю, що ми просто не можемо прийняти мораторій, оскільки це буде означати, що ми сприймаємо порушення Росією Договору ДРСМД (Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності від 1988 року - ред.) без того, щоби мати можливість розробити будь-яким чином зустрічні заходи», - сказала канцлер.

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Водночас вона зазначила, що варто думати про те, як почати вести перемовини. Це питання, на переконання Меркель, обов’язково потребує обговорення з США.

Меркель також зауважила, що пропозиція президента РФ Володимира Путіна не обговорювалася детально під час зустрічі.

Раніше президент РФ Путін направив листи лідерам країн Європи та Азії, в яких закликав їх ввести мораторій на розміщення РСМД.

Сам саміт НАТО німецька канцлер оцінила як «дуже конструктивний». Вона назвала правильним, що в заключному комюніке були згадані Росія і Китай.

«Ми, звичайно, маємо виклик - Росію. З одного боку, Росія відома своїми контрзаходами проти нас, наприклад, гібридною війною; з іншого – це наш сусід», - сказала Меркель.

Вона згадала Основоположний акт про взаємні відносини, співпрацю і безпеку між Російською Федерацією і Організацією Північноатлантичного договору, складений ще до розширення Альянсу, в 1997 році. Цей акт Меркель вважає таким, який надає «добрий потенціал для того, щоби визначитися з майбутніми відносинами між НАТО та Росією».