Наступного року 168 мільйонів людей на планеті потребуватимуть гумдопомоги — ООН

Офіс ООН з координації гуманітарних питань (OCHA) попередив про ймовірне зростання кількості людей, що потребуватимуть гуманітарної допомоги у 2020 році.

Про це повідомляє агенція FARS.

"У звіті щодо прогнозування гуманітарної ситуації у світі 2020 року, підготовленому Офісом ООН з координації гуманітарних питань (OCHA) йдеться, що близько 168 мільйонів людей потребуватимуть гуманітарної допомоги", - йдеться у повідомленні.

У звіті зазначається, що наступного року знадобиться 28,8 мільярдів доларів, щоб допомогти людям, які цього потребуватимуть.

"Позитивним чинником є те, що гуманітарна допомога стає все кращою та швидшою у досягненні найбільш вразливих груп, зокрема жінок та дітей, а також людей з обмеженими можливостями", - йдеться у звіті.

Вказувалося, що у 2019 році "більше людей, ніж очікувалося, потребуватимуть гуманітарної допомоги внаслідок військових конфліктів та стихійних лих".

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