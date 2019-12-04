У ЄС закликали прем’єра Мальти піти у відставку через вбивство журналістки

Глава слідчої місії ЄС на Мальті Софі Велд закликала прем'єр-міністра країни Джозефа Муската негайно піти у відставку на тлі розслідування вбивства журналістки Дафне Каруани Галіції.

Про це повідомляє The Guardian.

"Я думаю, що всі визнають, включаючи самого прем'єр-міністра, що він допустив деякі серйозні помилки, і я б сказала, що залишатися на довше (на посаді - ред.), ніж необхідно, це ще одна помилка", - заявила журналістам нідерландська депутатка Європарламенту, яка очолює слідчу місію Європейського парламенту на Мальті.

Велд заявила, що довіра між ЄС і Мальтою була втрачена, і що Мускат мало зробив, щоб розвіяти побоювання Брюсселя.

Основна опозиційна партія заявила в понеділок, що буде бойкотувати парламент, поки Мускат не залишить свій пост.

Як повідомляв Укрінформ, прем’єр-міністр Мальти Джозеф Мускат 1 грудня оголосив про намір піти у відставку на тлі кризи через вбивство журналістки-розслідувача Дафне Каруани Галіції.

Відставки Муската вимагають протестувальники через розслідування вбивства журналістки Галіції.

30 листопада у співучасті у злочині звинуватили впливового бізнесмена Йорґена Фенеха, який заявляє про зв’язки з урядовцями.

Журналістка-розслідувачка Дафне Каруана Галіція, що критикувала владну еліту Мальти, була вбита 16 жовтня 2017 року. Невідомі підклали вибухівку в її машину, припарковану біля будинку, де 53-річна жінка жила з чоловіком і трьома синами.

Вбивство викликало протести в країні і критику мальтійської влади з боку міжнародної журналістської спільноти.

Фото: Regierung von Malta