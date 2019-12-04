Могеріні стала співголовою комісії ООН щодо внутрішньо переміщених осіб

Могеріні стала співголовою комісії ООН щодо внутрішньо переміщених осіб

Укрінформ
Генсекретар ООН Антоніу Гутерреш призначив співголовою групи високого рівня щодо внутрішньо переміщених осіб Федеріку Могеріні, яка з 1 грудня перестала обіймати пост глави європейської дипломатії.

Про це повідомляє пресслужба ООН.

"Групу очолять Федеріка Могеріні, колишній верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки, і Дональд Каберука, колишній президент Африканського банку розвитку", – йдеться у заяві.

Як зазначається, до нової групи, про створення якої було оголошено в жовтні, також увійдуть представники Колумбії, Йорданії, Норвегії, Ефіопії, Південного Судану та Афганістану.

Вона розпочне роботу на початку 2020 року і має провести не менше чотирьох зустрічей і до кінця року представити генсеку доповідь з рекомендаціями.

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Гутерреш доручив новому органу завдання "з пошуку конкретних довгострокових рішень", які дозволили б ООН краще допомагати країнам, що порушують проблему внутрішньої міграції.

"Як перша група високого рівня, створена для розв'язання даної проблеми, вона залучатиме до роботи уряди, міжнародні організації, громадянське суспільство і приватний сектор", – повідомили в ООН.

За даними ООН, у 2018 році кількість внутрішньо переміщених осіб унаслідок конфліктів зросла до 41 млн. Ще 17 млн людей були змушені залишити свої будинки через природні катаклізми.

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