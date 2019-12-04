Могеріні стала співголовою комісії ООН щодо внутрішньо переміщених осіб

Генсекретар ООН Антоніу Гутерреш призначив співголовою групи високого рівня щодо внутрішньо переміщених осіб Федеріку Могеріні, яка з 1 грудня перестала обіймати пост глави європейської дипломатії.

Про це повідомляє пресслужба ООН.

"Групу очолять Федеріка Могеріні, колишній верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки, і Дональд Каберука, колишній президент Африканського банку розвитку", – йдеться у заяві.

Як зазначається, до нової групи, про створення якої було оголошено в жовтні, також увійдуть представники Колумбії, Йорданії, Норвегії, Ефіопії, Південного Судану та Афганістану.

Вона розпочне роботу на початку 2020 року і має провести не менше чотирьох зустрічей і до кінця року представити генсеку доповідь з рекомендаціями.

Гутерреш доручив новому органу завдання "з пошуку конкретних довгострокових рішень", які дозволили б ООН краще допомагати країнам, що порушують проблему внутрішньої міграції.

"Як перша група високого рівня, створена для розв'язання даної проблеми, вона залучатиме до роботи уряди, міжнародні організації, громадянське суспільство і приватний сектор", – повідомили в ООН.

За даними ООН, у 2018 році кількість внутрішньо переміщених осіб унаслідок конфліктів зросла до 41 млн. Ще 17 млн людей були змушені залишити свої будинки через природні катаклізми.