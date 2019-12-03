Трамп анонсував проведення саміту G7 у резиденції Кемп-Девід

Президент США Дональд Трамп заявив, що саміт "Великої сімки" у 2020 році відбудеться у його президентській резиденції Кемп-Девід.

Про це повідомляє CNN.

"Це буде у Кемп-Девіді, це місце, що подобається людям", - сказав Трамп на запитання про місце розташування.

У жовтні Трамп оголосив, що наступного року саміт G7 за участі лідерів світових держав відбудеться в Доралі, штат Флорида. Але згодом різко змінив думку та заявив, що саміти не проводять на курорті.

Як повідомлялося, нинішній президент США, який володіє великою кількістю об'єктів нерухомості в Сполучених Штатах і за кордоном, вже зазнавав критики через використання цих об'єктів для прийму іноземних гостей. Зокрема, багато шуму спричинили його запрошення іноземних лідерів до резиденції Мар-а-Лаго, де розташований гольф-клуб у Флориді.

Фото: The White House