США стурбовані випробуваннями у Росії

США стурбовані випробуваннями у Росії "літаючого Чорнобиля"

Укрінформ
Адміністрація США занепокоєна заявами Росії про розширення ядерного арсеналу, а також невдалими випробуваннями "літаючого Чорнобиля" - ракети "Буревісник", що призвели до радіоактивного забруднення значної частини цілого континенту.

Про це заявив у промові на слуханнях в Комітеті з питань міжнародних відносин Сенату США у вівторок помічник держсекретаря з питань міжнародної безпеки й нерозповсюдження Крістофер Форд, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Середовище безпеки станом на сьогодні є дійсно складним – здебільшого через дестабілізуючі дії Росії. Навіть якщо відкинути масштабну агресію та ревізіонізм у поведінці режиму Путіна в Росії, диверсифікація й розширення російського ядерного арсеналу і зростаюча присутність цієї зброї в стратегіях та доктрині РФ непокоїть і дестабілізує", - наголосив американський чиновник.

Він нагадав, що нині Москва заявляє про розробки новітніх систем доставки ядерної зброї.

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"До них відносяться не лише нова міжконтинентальна балістична ракета Сармат (МБР), але й гіперзвукові апарати доставки, підводний безпілотник з ядерним реактором, а також безумний та необачний "літаючий Чорнобиль" - крилата ракета "Буревісник" - літаючий ядерний реактор, який нещодавно вибухнув",- зауважив Форд.

Він нагадав, що від вибуху ракети загинуло кілька російських фахівців. Крім того, катастрофа спричинила радіоактивне забруднення, яке росіяни намагалися приховати.

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Радник держсекретаря США також звернув увагу на масштабний арсенал нестратегічної ядерної зброї, який зберігає Росія, і який перевищує приблизно на 2 тис. одиниць арсенал США.

"За прогнозами, Росія значно розширить кількість нестратегічної зброї протягом наступного десятиліття", - зауважив представник Держдепартаменту США.

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