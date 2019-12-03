США стурбовані випробуваннями у Росії "літаючого Чорнобиля"

Адміністрація США занепокоєна заявами Росії про розширення ядерного арсеналу, а також невдалими випробуваннями "літаючого Чорнобиля" - ракети "Буревісник", що призвели до радіоактивного забруднення значної частини цілого континенту.

Про це заявив у промові на слуханнях в Комітеті з питань міжнародних відносин Сенату США у вівторок помічник держсекретаря з питань міжнародної безпеки й нерозповсюдження Крістофер Форд, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Середовище безпеки станом на сьогодні є дійсно складним – здебільшого через дестабілізуючі дії Росії. Навіть якщо відкинути масштабну агресію та ревізіонізм у поведінці режиму Путіна в Росії, диверсифікація й розширення російського ядерного арсеналу і зростаюча присутність цієї зброї в стратегіях та доктрині РФ непокоїть і дестабілізує", - наголосив американський чиновник.

Він нагадав, що нині Москва заявляє про розробки новітніх систем доставки ядерної зброї.

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"До них відносяться не лише нова міжконтинентальна балістична ракета Сармат (МБР), але й гіперзвукові апарати доставки, підводний безпілотник з ядерним реактором, а також безумний та необачний "літаючий Чорнобиль" - крилата ракета "Буревісник" - літаючий ядерний реактор, який нещодавно вибухнув",- зауважив Форд.

Він нагадав, що від вибуху ракети загинуло кілька російських фахівців. Крім того, катастрофа спричинила радіоактивне забруднення, яке росіяни намагалися приховати.

Радник держсекретаря США також звернув увагу на масштабний арсенал нестратегічної ядерної зброї, який зберігає Росія, і який перевищує приблизно на 2 тис. одиниць арсенал США.

"За прогнозами, Росія значно розширить кількість нестратегічної зброї протягом наступного десятиліття", - зауважив представник Держдепартаменту США.

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