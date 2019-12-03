Краще почекати - Трамп про торговельну угоду з Китаєм

Президент США Дональд Трамп заявив, що у нього немає крайнього терміну для досягнення торговельної угоди з Китаєм, однак ймовірно, краще почекати до часу після виборів 2020 року у цьому питанні.

Про це він заявив журналістам в Лондоні під час зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом на полях чергового саміту Альянсу у Лондоні, повідомляє The Hill .

"У мене немає терміну… Я чомусь думаю, що з Китаєм краще зачекати до (президентських – ред.) виборів", - сказав Трамп.

Однак, за його словами, Китай хоче укласти угоду вже зараз. "Ми подивимося, чи буде ця угода правильною чи ні, вона повинна бути правильною", - сказав глава Білого дому.

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Як повідомлялося, внаслідок політики адміністрації Дональда Трампа, Сполучені Штати кілька разів поспіль підвищували митні тарифи на китайську продукцію. Китай вдався до заходів у відповідь, що призвело до загострення "торговельної війни" між двома найбільшими економіками світу.

МВФ, Світовий банк та інші міжнародні фінансові інституції неодноразово звертали увагу на фактор загострення торговельних відносин між США і Китаєм як такий, що негативно впливає на зростання світової економіки.

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Однак пізніше представники Китаю та США у торговельних перемовинах домовилися про поетапне скасування введених мит між двома країнами.

За словами речника Міністерства комерції КНР Гао Фенга, обидві сторони дуже близькі до домовленості щодо "першої фази" торговельної угоди.

Фото: The White House