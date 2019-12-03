Шампанське, сумки та сир: США хочуть ввести 100% мита на французькі товари

Уряд США заявив, що може ввести штрафні мита до 100% на імпортоване французьке шампанське, сумки, сир та інші товари на суму $2,4 млрд.

Про це повідомляє Голос Америки.

Офіс представника президента США на міжнародних торгових переговорах заявив, що його розслідування продемонструвало, що введений французький податок "несумісний з принципами міжнародної податкової політики та є надзвичайно обтяжливим для американських компаній», включаючи Google Alphabet, Facebook, Apple та Amazon.

Торговий представник США Роберт Лайтхайзер заявив, що уряд США також розглядає питання про те, чи варто починати подібні розслідування введення податків на цифрові послуги в Австрії, Італії та Туреччині.

"Офіс зосереджений на протидію зростаючому протекціонізму країн-членів ЄС, який несправедливо націлений на американські компанії, або за допомогою податків на цифрові послуги, або інших зусиль, націлених на провідні американські компанії, що надають цифрові послуги", - сказав він.

Торговельне агентство США заявило, що планує зібрати коментарі від громадськості щодо запропонованого тарифного списку до 14 січня, а також провести публічні слухання 7 січня. Дата набуття чинності запропонованих 100% мит поки не вказується.

У список можуть потрапити деякі продукти, які раніше були звільнені від 25% мит, введених Сполученими Штатами щодо спірних субсидій для авіапромисловості, включаючи ігристі вина, сумки й засоби для макіяжу - товари, які сильно вдарили б по французькому гігантові предметів розкоші LVMH і виробнику косметики L'Oreal.

Висновки торгового агентства США отримали схвалення з боку американських законодавців і технологічних груп США.

"Французький податок на цифрові послуги є необгрунтованим, протекціоністським і дискримінаційним", - йдеться у спільній заяві сенаторів Чарльза Грасслі та Рона Уідена, членів фінансового комітету Сенату від республіканської та демократичної партії.

Прессекретар французького посольства у Вашингтоні поки недоступна для коментарів.

Як повідомлялося, в липні глава Франції Емманюель Макрон підписав закон про встановлення 3% податку на оборот коштів, пов'язаний з продажем великими технологічними компаніями цифрових послуг на території Франції. Йдеться про продаж реклами в інтернеті й доходи від продажу персональних даних користувачів.