У Британії автівка в’їхала у групу школярів, є загиблий

В англійському графстві Ессекс водій Ford KA в’їхав у групу школярів, внаслідок чого один хлопчик загинув, а ще 6 дітей травмувалися.

Про це повідомляє поліція у Twitter.

«Інцидент стався в місті Лоусон близько 15:20 в понеділок. У групу школярів врізався сріблястий Ford KA, після чого водій автомобіля зник з місця події. За даними поліції, в результаті інциденту загинув 12-річний хлопчик, а ще 6 осіб отримали травми», - йдеться в повідомленні.

Життю постраждалих вже нічого не загрожує.

Згодом британські правоохоронці заявили, що заарештували винуватця трагедії – ним виявився 51-річний місцевий житель.