У Казахстані перекинувся автобус – восьмеро загиблих
Про це повідомляє ТАСС із посиланням на заступника голови комітету адміністративної поліції МВС Казахстану Жаната Абрахманова.
«Це ДТП сталося близько п'ятої години ранку сьогодні на автодорозі Кизилорда - Кумколь. На даний момент загинули восьмеро людей і постраждала 21 людина. Водій автобуса не впорався з керуванням в умовах ожеледиці», - заявив чиновник.
За словами Абрахманова, автобус, який потрапив в аварію, - марки Neoplan і належить місцевій нафтовій компанії. Він перевозив на роботу працівників підприємства.
У свою чергу офіційний представник комітету з надзвичайних ситуацій МВС Казахстану Нурсултан Нурахметов повідомив, що загалом у салоні автобуса перебували 36 осіб. Всі вони, за попередньою інформацією, є громадянами Казахстану.