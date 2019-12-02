Росія заблокувала домен Shutterstock через фото триколора в екскрементах

Наглядове відомство РФ Роскомнагляд заблокував один з доменів американського фотобанку Shutterstock - image.shutterstock.com.

Цю інформацію «МБХ медіа» виявило в реєстрі РКН.

«Мова йде про домен image.shutterstock.com. Як причину блокування РКН вказав рішення Генпрокуратури від 13 листопада. Домен заблоковано, оскільки порушує статтю 15.1 Федерального закону "Про інформацію, інформаційні технології і про захист інформації" », - йдеться в повідомленні.

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За думкою користувачів фотобанку, блокування пов'язано із зображенням російського прапора, який один з користувачів розмістив на своїй особистій сторінці в Shutterstock. Імовірно, мова йде про фотографії російського прапора, розміщеного в екскрементах.

Це фото розмістив користувач з Латвії з ніком aijaphoto. В його портфоліо кілька подібних фотографій.

Згідно зі статтею 15.1, до реєстру Роскомнагляду потрапляють порнографічні зображення неповнолітніх, а також можуть містити інформацію стосовно самогубства, способах використання наркотиків, а також інформація, що порушує закони про азартні ігри і лотереї.

Shutterstock - одна з найбільших в світі компаній, що надає стокові фотографії, відеоматеріали і музику, а також інструменти редагування. Бібліотека банку налічує близько 260 млн стокових фотографій, векторних зображень та ілюстрацій.