В Ер-Ріяді розпочався Саудівський медіафорум

В Ер-Ріяді 2 грудня розпочався Саудівський медіафорум (Saudi Media Forum), темою якого є "Медіаіндустрія: можливості та виклики".

Про це повідомляє SPA.

“Саудівський медіафорум розпочався сьогодні під гаслом "Медіаіндустрія: можливості та виклики" за участю групи експертів, медіа та лідерів думок та понад 1000 представників ЗМІ з 32 країн”, - йдеться у повідомленні.

Піл час дводенного форуму відбудуться понад 50 робочих сесій та семінарів з питань, пов’язаних з медіагалуззю у всіх її формах - аудіовізуальній, друкованій та цифровій.

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Учасники форуму розглянуть національний і міжнародний досвід та виклики, що стоять перед медіа на тлі технологічного розвитку та поширеності соціальних медіа.

Крім того, йтиметься про медіаінвестиції, доходи від реклами та інші питання, важливі для сфери ЗМІ, а також проблеми, що стоять перед нею.

Під час заходу буде оголошено лауреатів премії Saudi Media Award, яка є однією з ініціатив форуму, спрямованих на розвиток медіаконтенту, стимулювання конкуренції та удостоєння авторів.