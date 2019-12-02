Стрілянина у Мексиці: кількість жертв зросла до 20

Кількість загиблих у результаті перестрілки між поліцією і збройними членами наркокартелю в мексиканському штаті Коауїла зросла до щонайменше 20 осіб.

Про це повідомляє АР з посиланням на місцевих чиновників.

«У неділю мексиканські сили безпеки вбили ще сімох членів передбачуваного наркокартелю ... в результаті чого загальне число загиблих склало 20 осіб», - йдеться в інформації.

Як повідомляв Укрінформ, у суботу мексиканські силовики відбили напад членів наркокартеля в містечку Вілла Юніон, у штаті Коауїла, приблизно в годині їзди на південний захід від кордону штату Техас.

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На той момент повідомлялося, що в результаті стрілянини загинуло щонайменше 14 осіб: десять членів картелю і четверо поліцейських.