Три події світу. Балтійський вояж Зеленського, потужний Сенцов та Макрон при своїх інтересах

Олег Сенцов виступив з блискучою промовою в Європейському Парламенті. Еммануель Макрон продовжує демонструвати «особливий погляд» на відносини НАТО та Росії.

Президент Україну відвідав Таллінн та Вільнюс, де говорив не лише про розвиток відносин з країнами Балтії.

Країни Балтії для Володимира Зеленського мають особливе тяжіння: протягом півроку перебування на президентській посаді він встиг побувати у всіх тамтешніх столицях. Цього разу не обійшлося без конфузу: естонська колега Керсті Кальюлайд подарувала електричний велосипед українському президенту. Новий лідер Литви Гітанас Науседа дав кілька порад стосовно майбутньої зустрічі у Нормандському форматі, за якою буде слідкувати, схоже, вся Європа.

запевнив, що готовий вести переговори як у квартеті, так і тет-а-тет з кожним учасником Нормандської четвірки. Росія тим часом практично щодня завдає ударів по дипломатичних позиціях України, наче перевіряючи її на спроможність вести дії у відповідь. Прикро, але результати цієї перевірки, схоже, цілком задовольняють Кремль. У Путіна, за великим рахунком, зараз складається сприятлива ситуація: у колективного Заходу немає спільного знаменника дій, у Грузії неспокійно, а під час кризу легше маніпулювати, та й Україна практично відмовилася від критики на адресу РФ. До слова, двосторонні газові переговори урядових делегацій Росії та України у Відні стали першими за п’ять років у такому форматі.

Олег Сенцов отримав премію Андрія Сахарова «За свободу думки». Європейський Парламент присудив її українському режисерові, коли він перебував у російській в’язниці. Виступаючи перед європарламентаріями, Сенцов максимально чітко розставив акценти, закликавши не вірити Путіну, наголосивши, що Україна не має намірів капітулювати, а свою премію назвав знаком уваги до захисників нашої держави та українських в’язнів Кремля, десятки з яких досі очікують звільнення. Промова людини, яка понад 5 років пробула в ув’язненні за надуманими звинуваченнями справила враження на слухачів, проте наївно очікувати різкого розвороту Європи для конфронтації з Росією.

Напередодні зустрічі лідерів НАТО у Лондоні, присвяченій 70-й річниці створення Альянсу, свою особливу позицію висловив Еммануель Макрон. Приймаючи у Єлисейському палаці генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, президент Франції наголосив, що Росія та Китай не є ворогами Північноатлантичного альянсу, закликавши розвивати відносини з РФ. Логіка майбутнього господаря саміту Норманді зрозуміла, проте України від неї не надто легше, бо ситуація складається несприятливо. У Кремлі вже моделюють двосторонні неформальні перемовини двох Володимирів «на полях» Нормандського формату, і оптимізму це не додає. Власне, як і ситуація всередині НАТО, де далеко не всі учасники готові визнавати зростання російської загрози.

Євген МАГДА, Інститут світової політики