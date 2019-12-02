Поляки планують запустити авіарейс з Варшави до Івано-Франківська

Польська авіакомпанія LOT наступного року може почати здійснювати рейси з Варшави в Івано-Франківськ.

Про це повідомляє ЦТС з посиланням на портал Рasazer.

Відзначається, що LOT подав заявки на отримання слотів в 15 нових (або таких, куди виконувалися рейси раніше, але не виконуються зараз) для перевізника європейських і неєвропейських аеропортах для здійснення польотів у період літньої навігації 2020 року.

При цьому, деякі нові рейси вже оголошені, про інших, ймовірно, стане відомо в найближчому майбутньому. Серед них і український аеропорт.

"Повна новинка, у свою чергу, Івано-Франківськ", - пишуть польські журналісти.

На даний момент LOT літає в Україну в аеропорти Бориспіль, Київ, Львів, Харків, Запоріжжя, Одеса.